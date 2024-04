Unieuro fa CROLLARE il prezzo dello Smart TV LG 4K uscito nel 2023

Dopo aver trattato l'offerta Unieuro su uno Smart TV Android low cost, si torna ad approfondire le iniziative promozionali avviate in ambito tecnologia dalla popolare catena. C'è infatti uno sconto importante su uno Smart TV LG uscito nel 2023.

SCONTO IMPORTANTE da UNIEURO sullo SMART TV LG 4K 2023

Il modello LG OLED65B36LA viene ora venduto a un prezzo di 1.699 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Il costo consigliato dal produttore è di 2.699 euro: lo sconto è di 1.000 euro. Il prezzo, insomma, è crollato. L'offerta rientra nel più recente volantino di Unieuro.

La scheda tecnica del televisore include un ampio pannello da 65 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Le funzioni smart sono invece garantite dalla presenza del sistema operativo webOS, un classico dei televisori del brand. Per maggiori dettagli sulle specifiche, potete fare riferimento all'annuncio di Unieuro o al sito Web ufficiale di LG.

Se state cercando altre promozioni su televisori, magari associati a fasce di prezzo più economiche, potete dare un'occhiata alla scheda Volantino per trovarne. Non manca una promozione Amazon su uno Smart TV Sharp da 24 pollici, che viene proposto a un prezzo inferiore ai 200 euro. La risoluzione del pannello, in quel caso, è di 1.366 x 768 pixel.

