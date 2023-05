Unieuro fa crollare il prezzo dello Smart TV low cost: la promo è tripla

Andando oltre alle nuove Offerte Solo Online di Unieuro, vale la pena soffermarsi anche su ulteriori iniziative promozionali avviate dalla ben nota catena. A tal proposito, si fa notare una tripla promozione lanciata relativamente a uno Smart TV low cost, il cui prezzo è sceso in modo importante.

Si può infatti affermare che quest'ultimo sia crollato, visto che il modello Telefunken TE32555B45V2D viene ora proposto di base a un costo di 149 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che precedentemente il costo del prodotto ammontava a 249,90 euro, dunque ciò a cui si sta facendo riferimento di base è un possibile risparmio del 40%. In parole povere, basta un rapido calcolo per comprendere che lo sconto è di 100,90 euro.

Non è però finita qui, dato che la seconda iniziativa promozionale legata al prodotto prevede uno sconto extra del 5% direttamente in carrello. Premendo insomma sul pulsante "Aggiungi al carrello" si vede scendere il prezzo finale per portarsi a casa il televisore a 141,55 euro. In questo modo, si raggiunge uno sconto totale di 108,35 euro.

Tuttavia, non manca anche una terza promozione. Infatti, il televisore coinvolto rientra nel volantino di maggio 2023 di Unieuro, che sarà attivo fino al 25 maggio 2023. Per intenderci, nell'ambito di quest'ultimo si legge: "Ogni 299€ di spesa hai in regalo un volo andata e ritorno in Europa, fino a un massimo di tre voli". In parole povere, se si aggiungono chiaramente altri prodotti al carrello fino ad arrivare almeno a 299 euro, potreste ottenere "ulteriori benefici". Per tutti i dettagli del caso, vi consigliamo però di consultare il sito Web ufficiale di Unieuro.

In ogni caso, per quel che riguarda la scheda tecnica di Telefunken TE32555B45V2D, quest'ultima comprende un pannello con diagonale di 32 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Immancabile ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, così come alle funzionalità smart di base, ma potrebbe non trattarsi esattamente di una soluzione adatta a tutti (bensì a chi non ha troppe esigenze ed è alla ricerca di un televisore smart particolarmente low cost).