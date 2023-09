Unieuro fa crollare il prezzo del nuovo smartphone OPPO A98 5G

Non c'è solamente il nuovo volantino Unieuro a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia sugli sconti di questo tipo. Infatti, la popolare catena ha lanciato un ampio numero di iniziative promozionali, tra cui risiede anche uno sconto importante sul nuovo smartphone OPPO A98 5G.

Infatti, quest'ultimo viene adesso proposto a un costo pari a 299,90 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo si apprende che generalmente il prezzo consigliato ammonterebbe a 449,90 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione non di poco conto per più di qualcuno.

Questo anche considerando il fatto che OPPO A98 5G è arrivato da poco in Italia, visto che si fa riferimento a un lancio avvenuto a maggio 2023. Insomma, uno sconto di 150 euro come quello avviato da Unieuro va di fatto a far crollare il prezzo di uno smartphone legato al 2023. Non sembra dunque essere un caso che l'offerta venga indicata come "Speciale".

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di OPPO A98 5G, quest'ultima include una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica SuperVOOC a 67W. Il processore è invece un Qualcomm Snapdragon 695 5G, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. In ogni caso, se vi interessa approfondire il dispositivo, potrebbe magari farvi piacere fare riferimento direttamente al sito Web ufficiale di OPPO.