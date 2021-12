Unieuro fa crollare prezzo smartphone pieghevole Motorola RAZR, Euronics rilancia

Mentre proseguono le offerte “Natalissimi” di Unieuro, la stessa catena di negozi pensa agli smartphone facendo crollare il prezzo di Motorola RAZR 5G, dispositivo pieghevole lanciato a fine 2020. In questo periodo dall’aria natalizia, il telefono in questione scende a 949 Euro, per un taglio del 37% circa sul listino. Ma attenzione a Euronics!

Prima di tutto, analizziamo lo smartphone in questione: Motorola RAZR presenta uno schermo interno P-OLED da 6,2 pollici con risoluzione pari a 876 x 2142 pixel, mentre esternamente figura un pannello G-OLED da 2,7 pollici. Sotto la scocca troviamo il chipset Qualcomm Snapdragon 765G octa-core a 2,3 GHz assieme a 256 GB di memoria interna non espandibile, 8 GB di RAM, batteria da 2.800 mAh e, per quanto riguarda la fotocamera, un unico sensore selfie da 20 MP e uno principale da 48 MP.

Nel caso di Unieuro troviamo disponibile Motorola RAZR brandizzato TIM a 999 Euro al posto di 1.599 Euro; tuttavia, acquistandolo online potrete godere di un 5% di sconto aggiuntivo all’inserimento sul carrello che porta il prezzo finale a 949,05 Euro.

Attenzione però alla catena rivale Euronics, perché lo stesso dispositivo viene proposto a 849 Euro anziché 1.599 Euro, ovvero il 47% in meno: insomma, si tratta di un’offerta più conveniente disponibile anch’essa online e presso i negozi fisici. Se volete provare con mano uno smartphone pieghevole, dunque, questa potrebbe essere l’occasione giusta per aggiudicarsene uno a un prezzo competitivo.

Ricordiamo, in conclusione, che da Euronics domani parte il Sottocosto Winter Party.