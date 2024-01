Unieuro fa crollare il prezzo dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip4

Se è da un po' di tempo che state valutando il passaggio a uno smartphone pieghevole ma finora avete sempre rimandato per via dei costi elevati, un'offerta lanciata da Unieuro potrebbe fare al caso vostro. È infatti stato fatto crollare il prezzo del foldable Samsung Galaxy Z Flip4.

Più precisamente, il dispositivo viene adesso venduto a un prezzo pari a 599 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che usualmente il costo consigliato per il modello ammonterebbe a 1.149 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 47% (14% partendo invece da quello che viene indicato come "prezzo precedente").

In parole povere, non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che si tratta di uno sconto di 550 euro. Capite bene, dunque, che potrebbe risultare un'occasione ghiotta per chi ha puntato da tempo gli occhi sul mondo degli smartphone pieghevoli, anche se chiaramente si fa riferimento a un modello annunciato nel 2022.

Vale la pena notare che l'offerta rientra nell'iniziativa promozionale Fuoritutto Continua di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 31 gennaio 2024. C'è anche una certa possibilità di scelta in termini di colorazioni, dato che la popolare catena propone a questo prezzo le varianti Graphite, Pink Gold e Blue. In ogni caso, se cercate maggiori dettagli sul dispositivo coinvolto, potrebbe interessarvi fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy Z Flip4 (uscita ad agosto 2022).