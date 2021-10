Unieuro fa crollare il prezzo di un TV LG OLED 65: oltre 850 euro di sconto

In seguito all'iniziativa promozionale di Unieuro relativa a un TV Samsung 8K, torniamo ad approfondire le offerte lanciate in ambito tech da parte della nota catena. Infatti, quest'ultima ha fatto crollare il prezzo di un TV OLED di LG.

Approfondendo la promozione, il modello LG OLED OLED65C15LA viene proposto a 1899 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 2699 euro. Questo significa che già così si tratta di uno sconto di ben 800 euro. Tuttavia, non è finita qui. Infatti, il televisore rientra anche nella promozione di Unieuro che garantisce un 5% di sconto extra in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 1834,05 euro (30 euro di spese di spedizione aggiuntive per prodotti di grande dimensioni già inclusi). Il risparmio totale è dunque di 864,95 euro.

Contando anche il fatto che si tratta di un televisore appartenente alla lineup 2021 di LG, sicuramente l'offerta potrebbe fare gola a un certo tipo di utente. In ogni caso, ricordiamo che il modello LG OLED OLED65C15LA presenta un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché ovviamente il sistema operativo webOS. Le porte HDMI sono 4 e risulta immancabile il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Per il resto, dando un'occhiata agli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld ha avviato una promozione simile. Infatti, quest'ultima catena vende il prodotto proprio a 1899 euro (c'è anche un'iniziativa cashback che però richiede l'acquisto in accoppiata di una soundbar). Per quel che riguarda, invece, Amazon Italia, non siamo riusciti a trovare questo specifico televisore sul popolare portale e-commerce.