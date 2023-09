Unieuro fa crollare il prezzo del TV LG QNED 4K 2023 da 65 pollici

Non c'è solamente l'iniziativa relativa ai nuovi Sconti Solo Online di Unieuro a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Infatti, la ben nota catena ha avviato diverse altre iniziative promozionali che potrebbero fare gola a questo tipo di utente, a partire da uno sconto importante su un TV LG QNED da 65 pollici.

Più precisamente, il modello LG 65QNED826RE viene adesso proposto a un prezzo pari a 969 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che generalmente il costo consigliato del televisore ammonterebbe a 1.999 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione intrigante per più di qualcuno.

Non serve infatti effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è di mezzo uno sconto di 1.030 euro. Si scende tra l'altro sotto alla "barriera psicologica" dei 1.000 euro, cosa che potrebbe attirare l'attenzione di chi è alla ricerca di un televisore approdato da poco sul mercato (in questo caso si fa riferimento a un modello 2023) che non costi troppo.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di LG 65QNED826RE, quest'ultima include un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel), così come non manca il classico sistema operativo webOS (e sono dunque presenti tutte le funzionalità smart del caso). Se avete però intenzione di approfondire ulteriormente il prodotto, potrebbe farvi piacere consultare direttamente il portale ufficiale di LG, in cui si scende maggiormente nel dettaglio delle caratteristiche.