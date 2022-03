Unieuro fa crollare il prezzo di un TV Samsung QLED per lo switch off DVB-T2

Abbiamo già trattato su queste pagine gli sconti di Unieuro relativi allo switch off al DVB-T2, ma è bene soffermarsi su una singola offerta che potrebbe risultare intrigante per chi sta cercando un televisore. Infatti, il prezzo di un modello QLED di Samsung è crollato.

Per intenderci, Samsung Series 8 QE55Q80A verrebbe solitamente proposto a un costo pari a 1.499 euro. Ora, invece, il prodotto viene venduto a 749 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che c'è uno sconto di 750 euro, ovvero il possibile risparmio è del 50% (ergo il televisore viene venduto a metà prezzo). Considerando anche il fatto che il modello coinvolto è uscito nel 2021, capite bene che la situazione inizia a farsi interessante. In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa promozionale Speciale Switch Off di Unieuro.

Ricordiamo che il televisore dispone di un pannello QLED da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è Tizen, dunque non mancano tutte le funzionalità smart del caso che ci si aspettano da un modello di questo tipo. Risulta inoltre presente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2, così come ci sono 4 porte HDMI. Insomma, si tratta di un modello che può risultare intrigante sotto vari punti di vista.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche MediaWorld ha lanciato un'offerta simile. Infatti, il prezzo è pari a 749 euro. Per quel che concerne, invece, Amazon Italia, il noto portale e-commerce offre il prodotto a un costo di partenza di 875,30 euro tramite rivenditori (nuovo).