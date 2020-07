Unieuro, cuffie Bluetooth a meno di 20 euro: chi usa ancora il jack?

Spesso in campo smartphone si discute in merito alla reale utilità della presenza del jack in un dispositivo mobile. Ad esempio, in un'intervista di qualche giorno fa, Carl Pei di OnePlus ha affermato che la rimozione del jack consente al produttore di implementare una batteria più grande.

Questa dichiarazione ci ha incuriosito, portandoci ad effettuare alcune ricerche per scoprire quanto costano delle cuffie Bluetooth al giorno d'oggi, visto che si tratta di una tecnologia comoda e ormai disponibile da tempo. Ovviamente, il target di riferimento è l'utente medio, che non ha particolari esigenze in termini di qualità audio e vuole semplicemente un prodotto funzionante.

Ebbene, in questo contesto abbiamo scoperto che Unieuro ha scontato le Meliconi MySound Speak Free a 19,99 euro (al posto di 34,99 euro, quindi stiamo parlando di un risparmio di 15 euro). Le colorazioni disponibili sono due, ovvero quelle Blu e Nero. Insomma, nel 2020 in Italia è possibile portarsi a casa delle cuffie senza fili a un prezzo piuttosto basso, quindi per l'utente medio potrebbe essere la volta buona per passare dal classico jack al Bluetooth.

Per comprendere se l'offerta di Unieuro fosse solamente un caso o meno, abbiamo analizzato anche quanto proposto dagli altri store principali, scoprendo che MediaWorld vende le CELLULAR LINE BTMUSICSOUNDK a 19,99 euro. Per quanto riguarda Amazon Italia, qui si trovano cuffie di questo tipo anche a prezzi minori, ad esempio 17,99 euro. Insomma, il costo più basso sembra essere sempre vicino ai 20 euro.

Le affermazioni di Carl Pei citate in apertura assumono quindi molto senso se contestualizzate a livello di utente medio. Tuttavia, è chiaro che una certa tipologia di persone vorrà sempre avere il jack audio in uno smartphone. Nonostante questo, il trend da parte di alcuni produttori è ormai segnato, bisognerà vedere se coloro che non hanno "ceduto" fino ad ora continueranno in questo modo.