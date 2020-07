Unieuro: cuffie Huawei FreeBuds 3 in sconto, ma Amazon rilancia

Unieuro sta mettendo in sconto diversi prodotti in questo periodo, anche al di fuori di iniziative ormai concluse come il Bastard Black Friday. In particolare, questa volta entriamo in campo cuffie True Wireless, dato che la promozione lanciata dalla nota catena riguarda le Huawei FreeBuds 3.

Più precisamente, queste ultime sono in sconto a 119,90 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Generalmente il prezzo delle cuffie sarebbe pari a 179 euro, quindi si sta parlando di un risparmio di 59,10 euro. La colorazione messa in offerta da Unieuro è quella Bianca. Per maggiori informazioni sul prodotto coinvolto, vi consigliamo di consultare la nostra recensione delle Huawei FreeBuds 3.

In ogni caso, c'è da dire che i "rivali" di Unieuro non sono di certo rimasti a guardare. Ad esempio, MediaWorld ha abbassato ulteriormente il prezzo, dato che ha fatto scendere le Huawei FreeBuds 3 a 109,99 euro. In questo caso, è disponibile anche la colorazione Black. Insomma, la "battaglia all'ultima offerta" tra le due note catene non accenna proprio a finire e questo va ovviamente a favore dei clienti, che possono portarsi a casa i prodotti a prezzi inferiori.

Vi ricordate il proverbio "fra i due litiganti, il terzo gode"? Ebbene, qui il terzo sembra essere Amazon Italia. Infatti, il portale ufficiale della società di Jeff Bezos offre le cuffie True Wireless a un prezzo di 108,99 euro (ovvero 1 euro in meno di MediaWorld). Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.