Unieuro Cyber Days, ultima occasione: sconto del 25% su Smart TV 4K LG 2022

Non c'è solamente lo sconto Unieuro su iRobot Roomba e5 nell'ambito delle ultime ore dei Cyber Days. Infatti, in quest'ultima iniziativa promozionale rientrano anche molti altri sconti. Prima che il tutto finisca, potreste dunque voler dare un'occhiata all'offerta su uno Smart TV 4K di LG uscito nel 2022.

A tal proposito, si fa riferimento al modello LG 55NANO826QB, che viene adesso proposto a un prezzo pari a 599,90 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Dal portale della nota catena si apprende che precedentemente il costo del prodotto era di 799,90 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 25%. Di mezzo c'è insomma uno sconto di 200 euro, che rientra nell'iniziativa Cyber Days di Unieuro, che terminerà il 30 novembre 2022 (ci saranno dunque poche ore a disposizione in seguito alla pubblicazione di questa notizia).

Per quel che concerne la scheda tecnica di LG 55NANO826QB, troviamo un pannello NanoCell da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD. Il sistema operativo è il classico webOS, dunque non mancano tutte le funzionalità smart del caso. Ci sono inoltre 4 porte HDMI, mentre risulta immancabile il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello di televisore sul portale ufficiale di MediaWorld, mentre su Amazon Italia il costo parte da 662,20 euro tramite rivenditori. In ogni caso, dato che siamo in un periodo di sconti in generale, potreste voler "fare un salto" sul canale Telegram delle offerte, così da restare aggiornati sulle varie iniziative promozionali.