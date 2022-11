Unieuro, via ai Cyber Days: tre giorni di offerte esclusive solo online fino al 30/11

In aggiunta al volantino di Natale Unieuro, la catena di distribuzione lancia oggi anche i Cyber Days, in occasione del Cyber Monday 2022. Il negozio propone infatti tre giorni di sconti su tantissimi prodotti, con riduzioni che arrivano al 50%.

Il Samsung Galaxy Watch4 da 40mm è disponibile a 119,99 Euro, il 45% in meno rispetto ai 219,90 Euro di listino, e lo smartwatch è disponibile in due colorazioni.

In offerta però troviamo anche il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ad 899 Euro, il 34% in meno dai 1379 Euro di listino, e l'iPhone 11 da 128 gigabyte a 549 Euro, il 9% in meno dai 609 Euro di listino. In sconto c'è anche Apple Watch Series 8 GPS Only con cassa in alluminio da 45mm, a 489 Euro, con una riduzione del 10% rispetto ai 549 Euro precedenti.

I Cyber Days portano uno sconto anche sul MacBook Air da 13 pollici con chip M1 e GPU 7-Core, a cui si aggiunge un SSD da 256 gigabyte: il prezzo proposto è di 999 Euro, il 18% in meno rispetto ai 1229 Euro di listino. Sempre fronte laptop, segnaliamo anche l'Acer Aspire 3 da 15,6 pollici con Intel Core i3 ed SSD da 256 gigabyte a 329,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta per i Cyber Days è disponibile a questo indirizzo.