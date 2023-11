Unieuro Cyber Monday: 22% di sconto extra su migliaia di prodotti, solo per oggi

In aggiunta al Cyber Monday di Mediaworld, arriva oggi un’interessante promozione di Unieuro che propone, solo fino alle 23:59 della giornata odierna (27 Novembre 2023), uno sconto extra del 22% applicato direttamente nel carrello su migliaia di prodotti.

Per ottenere la riduzione è necessario raggiungere una spesa minima di 199 Euro, ed il nuovo prezzo viene visualizzato direttamente nel carrello.

Sono compatibili tantissimi prodotti, come il Google Pixel 7a che è già scontato a 479 Euro rispetto ai 498 Euro precedenti e che può beneficiare del 22% extra, ma anche il tv SAMSUNG UE55CU7170UXZT da 55 pollici.

Nella lista però troviamo anche il Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 gigabyte, lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro da 256 gigabyte ed il Google Pixel 8, oltre che la scopa elettrica Dyson V15 Detect Absolute.

Come si legge nelle condizioni, la promozione è valida esclusivamente sugli ordini con consegna a domicilio. Sono esclusi i prodotti presenti nel volantino, gli speciali, altre promozioni in corso, le console da gioco, i software da gioco, i Controller Sony Ps5 Dualsense, iPhone, AirPods, Apple Watch, iPad, i computer del brand Apple,la scopa ricaricabile Dyson V15DETECTSUBMAR, la macchina caffè DeLonghi RIVELIA, Smeg linea 50's style.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo.

