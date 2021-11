Unieuro Cyber Monday: sconto del 38% su Huawei Watch Fit, ma Amazon rilancia

Le ultime ore del Cyber Monday, ovvero della giornata del 29 novembre 2021 (che porta al termine il periodo del Black Friday, anche se qui già si inizia a fare riferimento ai primi volantini tech di Natale), stanno vedendo una "battaglia all'ultimo sconto" per quel che riguarda lo smartwatch Huawei Watch Fit.

Infatti, nell'iniziativa Cyber Monday di Unieuro rientra uno sconto del 38% sul prodotto. Infatti, quest'ultimo viene ora venduto a 79,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro (stando a quest'ultimo sito Web, precedentemente il costo ammontava a 129,99 euro, quindi si possono risparmiare 50 euro). Potrebbe sicuramente trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un dispositivo low cost di questo tipo, come abbiamo indicato anche nella nostra guida ai migliori smartwatch sotto i 100 euro a fine 2021.

Tuttavia, Amazon ha fatto scendere ulteriormente il prezzo del prodotto tramite un'offerta "lampo" (che rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia). Scendendo maggiormente nel dettaglio, la versione nostrana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy vende ora lo smartwatch ad appena 59,99 euro. Tra l'altro, incluso nel prezzo c'è un adattatore AP52 ed è possibile scegliere tra varie colorazioni, ovvero Graphite Black, Distilled Blue, Pomelo Red e Sakura Pink. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, dunque non si passa nemmeno per rivenditori.

Insomma, capite bene che queste ultime ore di Cyber Monday 2021 potrebbero risultare intriganti per un certo tipo di utente.