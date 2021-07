Unieuro, decoder DVB-T2 in offerta sotto i 30 euro: c'è anche uno sconto extra

In seguito alla promozione relativa al TV ufficiale degli Europei, torniamo a dare un'occhiata agli "scaffali virtuali" di Unieuro. Infatti, la nota catena ha messo in sconto un decoder DVB-T2 low cost.

Più precisamente, il modello TELE System TS6815 viene proposto a un prezzo pari a 27,99 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. C'è tuttavia uno sconto extra del 5% direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 26,59 euro, mentre generalmente, stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale della nota catena, il prodotto costerebbe 29,99 euro. Non si tratta dunque di un risparmio particolarmente elevato, ma ciò che attira l'attenzione è principalmente il basso prezzo di base del decoder coinvolto.

Ricordiamo che TELE System TS6815 consente di visualizzare i canali del digitale terrestre in Full HD e dispone di una porta SCART, una USB 2.0 e una HDMI. In ogni caso, prima di acquistare questo decoder, vi consigliamo di informarvi per bene in merito al fatto che possa consentirvi di "aggiungere" al vostro televisore il supporto allo standard DVB-T2, ovvero al "nuovo digitale terrestre".

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto dagli altri principali store online, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia vendono questo modello a 34 euro. MediaWorld, invece, propone il decoder a un prezzo di 27,99 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per "mettere le mani" su un prodotto economico di questo tipo.