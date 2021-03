Unieuro dedica un volantino ad Alexa: sconti su Echo Dot ed Echo Show

Unieuro dedica un nuovo volantino ad Alexa, l'assistente virtuale di Amazon, scontando tantissimi smart speaker del colosso di Seattle. La promozioni sono davvero tante ed includono un'ampia gamma di altoparlanti intelligenti.

Amazon Echo di quarta generazione è disponibile a 29,99 Euro, il 50% in meno rispetto al prezzo di listino di 59,99 Euro. Il dispositivo è disponibile in varie colorazioni, con consegna garantita a stretto giro di orologio, a differenza di quanto avviene su Amazon per cui l'arrivo a casa è previsto ad Aprile inoltrato.

Disponibile in sconto, del 20%, anche l'Amazon Echo di quarta generazione che passa a 79,99 Euro rispetto ai 99,99 Euro di listino. In questo caso le colorazioni disponibili sono tre.

Per quanto concerne Amazon Echo Studio, invece, lo sconto proposto è del 15% ed è disponibile a 169,99 Euro, rispetto ai 199,99 Euro di listino.

Amazon Echo Show 8 invece è disponibile a 74,99 Euro, rispetto ai 129,99 Euro di listino, con uno sconto pari al 42%. Un offerta troviamo anche Amazon Echo Show 5, a 49,99 Euro, il 44% in meno dagli 89,99 Euro imposti da Amazon.

Citiamo anche la promozione su Amazon Echo Auto, che passa a 39,99 Euro, il 33% in meno rispetto ai 59,99 Euro precedenti. La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.