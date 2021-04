Unieuro, dieci giorni di offerte solo online: sconti su smartphone, smartwatch e soundbar

Scadranno il 25 Aprile 2021 le "Offerte Solo Online" di Unieuro, che si aggiungono al volantino della catena di distribuzione e propongono un'ampia gamma di sconti su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui smartphone, smartwatch, soundbar, tablet ed altro.

Partendo dagli smartphone, l'iPhone 11 da 128 gigabyte è disponibile a 679 Euro, l'11% in meno rispetto ai 769 Euro di listino. In sconto però troviamo anche lo Xiaomi Redmi Note 8, a 139,90 Euro, in questo caso il 22% in meno se si tiene conto che di listino costa 179,90 Euro. In offerta troviamo anche iPhone 12 Pro Max da 256 gigabyte, a 1319 Euro, oltre che iPhone 12 Mini da 64 gigabyte, a 719 Euro. Segnaliamo però l'interessante promozione anche sullo Xiaomi Redmi Mi 10T Pro 5G a 459,90 Euro, mentre lo Xiaomi Redmi Note 9T 5G brandizzato TIM passa a 229,90 Euro.

Fronte smartwatch, invece, segnaliamo lo sconto molto interessante su Apple Watch Series 6 GPS Only con cassa da 40mm in alluminio, a 399 Euro, mentre Huawei Watch GT 2 Pro viene proposto a 229,90 Euro. Huawei Watch Fit invece passa a 79,90 Euro.

Tra le soundbar, invece, può essere acquistata a 99,99 Euro la Samsung HW-T450 a 2.1 canali con potenza in uscita di 150W.

La lista completa degli sconti è disponibile a questo indirizzo.