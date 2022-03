Unieuro dimezza il prezzo di uno Smart TV QLED 4K di Samsung

Dopo aver trattato alcuni sconti di Unieuro relativi a smartwatch, torniamo ad approfondire quanto proposto dalla nota catena in termini di offerte. Infatti, quest'ultima ha avviato una promozione su uno Smart TV QLED 4K di Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung Series 6 QE75Q60A viene adesso proposto a un prezzo pari a 999 euro mediante il sito Web di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 1.999 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio di 1.000 euro. Lo sconto è dunque del 50% e il prezzo del televisore è dimezzato. La promozione rientra nell'iniziativa Speciale Switch Off di Unieuro, mirata chiaramente ad accompagnare gli utenti verso l'arrivo dello standard DVB-T2.

In ogni caso, la scheda tecnica di Samsung Series 6 QE75Q60A include un pannello QLED da 75 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel). Non manca il sistema operativo Tizen, che include tutte le funzionalità smart del caso. Ci sono poi 3 porte HDMI e non manca ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. D'altronde, si fa riferimento a un televisore uscito nel 2021.

Per il resto, abbiamo provato a dare un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto dagli altri principali store online. In questo contesto, abbiamo notato che MediaWorld vende il TV a 1.199 euro. Su Amazon, invece, il prodotto viene proposto a partire da 1.296,98 euro tramite rivenditori. Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro può risultare interessante anche in virtù degli altri prezzi disponibili online.