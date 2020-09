Unieuro, più che dimezzato il prezzo di questo SSD Samsung da 1TB

Dopo aver proposto uno sconto sulla smartband Xiaomi Mi Band 5, Unieuro torna a lanciare offerte tecnologiche. Più precisamente, la nota catena ha deciso, questa volta, di concentrarsi sullo storage, avviando una promozione relativa a un SSD Samsung da 1TB.

In particolare, il prodotto coinvolto è Samsung 860 EVO SATA 2.5" SSD 1TB. Quest'ultimo viene venduto a 99,99 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo portale, in genere il prezzo sarebbe pari a 209,99 euro, quindi già così si tratta di un possibile risparmio di 110 euro. Tuttavia, il succitato SSD rientra anche nella promozione che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto. Questo significa che basta aggiungere il prodotto al carrello per far scendere il prezzo a 94,99 euro, per uno sconto totale pari a 115 euro. Insomma, il costo del prodotto è più che dimezzato.

Dando un'occhiata a quanto proposto online, abbiamo notato che il prodotto è disponibile a 165,99 euro tramite il sito ufficiale di Samsung. Per quanto riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, l'SSD interno viene venduto a partire da 120 euro (vanno aggiunti 2,99 euro di spedizione). Da MediaWorld, invece, il prodotto si può trovare a 111,99 euro. Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante per una certa tipologia di utente.