Unieuro, disponibile fino al 15 Agosto il Sottocosto Online. I migliori sconti

A fianco del Fuoritutto, Unieuro ha anche lanciato il Sottocosto Online, che sarà attivo fino al 15 Agosto e propone tante offerte e promozioni su prodotti d'elettronica.

Google Home, ad esempio, può essere acquistato a 59,90 Euro rispetto ai 99,90 Euro di listino, mentre le Huawei FreeBuds Lite sono disponibili a 69 Euro dai 129 Euro precedenti.

Tra gli smartphone citiamo il Galaxy A50 di Samsung con 128 gigabyte di memoria interna a 299,90 Euro, disponibile in varie colorazioni, mentre fronte Apple l'iPad con processore A10 e 32 gigabyte di storage passa a 289 Euro, il 19% in meno dei 359 Euro precedenti.

In offerta è disponibile anche il Galaxy S10e di Samsung con 128GB di memoria, a 549 Euro, per un risparmio del 29% rispetto ai 779 Euro di listino imposti dal produttore.

Sconti anche sul fronte della mobilità il monopattino elettrico Ninebot By Segway KickScooter ES1, in grado di raggiungere una velocità massima di 20 chilometri orari, è disponibile a 329 Euro, per un risparmio di 120 Euro rispetto al prezzo di listino. La bici elettrica Bebikes Be Monster LFD2 invece passa a 699 Euro.

La lista completa degli sconti è disponibile a questo indirizzo.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.