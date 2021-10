Unieuro, disponibile lo store virtuale: si entra in negozio dal PC, ci sono offerte

Visitare un negozio, ma da casa. Questo è l'obiettivo del nuovo progetto di Unieuro: no, non ci riferiamo a un portale e-commerce "classico", bensì a un'esperienza virtuale che cerca di ricreare le sensazioni "offerte" da uno store fisico.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la nota catena ha collaborato con Lenovo per lanciare un Virtual Showroom, accessibile direttamente tramite il portale ufficiale di Unieuro. In parole povere, l'utente può entrare in un negozio virtuale dalle "fattezze" di un vero store, muovendosi "liberamente a 360 gradi" tra le varie proposte.

Ovviamente, vista la succitata collaborazione con il brand Lenovo, tutti i prodotti messi in mostra in questo modo appartengono al noto brand. C'è dunque una sorta di stand fieristico dedicato alla gamma Legion Gaming. Non manca poi un'area relativa agli smartphone Motorola, nonché uno spazio legato ai portatili Ideapad.

Va detto però che l'esperienza è un po' limitata, visto che, premendo sui vari prodotti, compare semplicemente a schermo una descrizione e viene fornito il link per procedere all'acquisto. Tuttavia, risulta interessante la possibilità di effettuare, tramite l'apposito pulsante, una chat, una chiamata o una videochiamata con degli esperti di Lenovo, che possono fugare i dubbi degli utenti.

In ogni caso, in questo modo è possibile anche scoprire le offerte dedicate ai prodotti Lenovo. Giusto per farvi degli esempi concreti, così facendo abbiamo notato che Motorola moto g100 è scontato del 16% da Unieuro, nonché che Lenovo Yoga 7 14ITL5 è in offerta da Unieuro. Insomma, nonostante l'impatto visivo del Virtual Showroom non sia esattamente "incredibile", sicuramente la nota catena si è inventata qualcosa di diverso dal solito.