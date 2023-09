Unieuro, disponibile il nuovo volantino: sconti fino al 21 Settembre 2023

Con la scadenza del precedente volantino, Unieuro lancia oggi le nuove offerte battezzate “La Tecnologia Che Conviene”, che fino al 21 Settembre 2023 propongono tantissimi sconti su tanti prodotti d’elettronica ed informatica.

iPhone 14 da 128 gigabyte è disponibile ad 829 Euro, in calo dai 1029 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A14 è disponibile a 179,99 Euro, con un risparmio di poco più di 50 Euro dai 229,90 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A04s passa a 109,99 Euro, in calo dai 179,99 Euro di listino. In offerta troviamo anche il Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 gigabyte, a 1199 Euro, dai 1479 Euro imposti dal produttore. iPhone 14 Pro da 128 gigabyte invece è disponibile a 1149 Euro, con un risparmio di poco più di 90 Euro dai 1339 Euro di listino.

L’Apple Watch Series 8 GPS Only con cassa da 45mm in alluminio invece è disponibile a 449 Euro, 100 Euro in meno dai 549 Euro di listino. Sempre fronte indossabili, segnaliamo lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite a 39,99 Euro, 40 Euro in meno dai 79,99 Euro di listino.

Il MacBook Air da 13 pollici con processore M1 8-core, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte invece passa a 949 Euro, dai 1229 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.