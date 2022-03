Unieuro: disponibili 2 TV DVB-T2 sotto i 250 Euro, adatti per lo switch off

Unieuro una settimana fa ha lanciato lo “Speciale Switch-Off”, pensato per tutti i cittadini italiani ancora alla ricerca di un televisore adatto al passaggio al DVB-T2, digitale terrestre di ultima generazione. In tale contesto si trovano tanti modelli validi, ma oggi vedremo in particolare due TV DVB-T2 in offerta sotto i 250 Euro.

Si parte dal modello che trovate in copertina alla rassegna, lo Xiaomi Mi LED TV 4A dotato di schermo da 32 pollici di diagonale con risoluzione HD Ready (1366 x 768 pixel) dalla frequenza di aggiornamento fissata a 60Hz. Il sistema audio integrato è DTS, mentre troviamo anche delle funzionalità smart offerte dal sistema operativo Android TV, il quale include sin dal primo avvio app come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. Il prezzo? 229,90 Euro al posto dei 279,90 Euro di listino.

Alternativa interessante è il televisore Telefunken TE39PNDB42V2D, anch’esso con funzionalità smart ma dal pannello leggermente diverso, in quanto si tratta di un display LED HD Ready da 39 pollici, con refresh rate nativo pari a 100Hz. Qui il prezzo aumenta: si parla di 249,90 Euro al posto dei 299,90 Euro di listino.

In entrambi i casi l’acquisto potrà essere effettuato online con consegna a domicilio gratuita o ritiro in negozio. Si specifica, in conclusione, che queste offerte valgono fino al 13 marzo 2022, ovvero fino a questa domenica.

