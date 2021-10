Unieuro, dispositivo antiabbandono scontato dell'83%: errore di prezzo? No, ultime ore

Non c'è solamente l'iniziativa "Offerte Solo Online" da Unieuro. Infatti, la popolare catena ha fatto scendere di non poco il prezzo di un dispositivo antiabbandono.

Approfondendo ulteriormente la proposta della catena, Digicom Tippy, questo il nome del prodotto, viene ora venduto a 9,99 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo del prodotto sarebbe di 59,99 euro. In parole povere, lo sconto è dell'83%, per un possibile risparmio di 50 euro. Insomma, se state cercando un dispositivo di questo tipo per il seggiolino dei vostri figli (è compatibile un po' con tutti i seggiolini), potrebbe trattarsi di una buona occasione.

Tra l'altro, se state pensando che si possa trattare di un errore di prezzo, vi possiamo rassicurare: in questo caso sembra semplicemente essere un'offerta di Unieuro. Infatti, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto da parte degli altri principali store online, abbiamo notato che anche Comet ha lanciato una promozione simile. Più precisamente, quest'ultima catena ha fatto scendere il prezzo del dispositivo antiabbandono dell'83,3%, portandolo dunque a 9,99 euro.

Oltre a questo, la promozione legata a Digicom Tippy rientra viene indicata come "Offerta Volantino", dunque è legata all'iniziativa "Passione Casa" di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 7 ottobre 2021. In parole povere, lo sconto resterà disponibile solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Per il resto, risulta interessante notare che il prodotto viene proposto a 26,99 euro su Amazon tramite rivenditori, nonché a 49,90 euro da Euronics. Non siamo invece riusciti a trovare il dispositivo antiabbandono sul sito Web ufficiale di MediaWorld.