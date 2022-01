Unieuro: fino domani sconti folli su smartphone Samsung, TV DVB-T2 LG e cuffie Sony

Con il lancio dell’Happy Holidays Weekend da parte di Unieuro, valido fino a domani 9 gennaio 2022, la catena di distribuzione italiana ha voluto esagerare un po’ con gli sconti su TV, smartphone e auricolari. Pensate, nel caso di un paio di cuffie Sony si raggiunge addirittura un taglio di prezzo del 63% sul listino!

Partiamo proprio da questi auricolari True Wireless Sony WF-XB700 scontati da 149,99 Euro a 54,99 Euro, dal design in-ear intraurale con range di 10 m grazie alla tecnologia Bluetooth 5 e batteria dalla durata fissata a 18 ore. Ottima è poi l’aggiunta della protezione IPX4, che rende tale prodotto adatto anche all’uso durante attività sportiva.

Passando al dispositivo mobile da noi immediatamente notato nel contesto del detto volantino, si tratta di Samsung Galaxy A52s che scende da 469 Euro a 299 Euro. Questo smartphone si presenta con un display Super AMOLED FullHD+ da 6,5 pollici con refresh rate di 120Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G e, sempre sotto la scocca, 6 GB di RAM, 128 GB di archiviazione espandibile e batteria da 4.500 mAh. Lato fotocamera troviamo infine un sensore unico anteriore da 32 MP e quad-camera posteriore (64 MP principale + 12 MP ultra-grandangolare + 5 MP macro + 5 MP profondità).

Il trio di prodotti d’elettronica si conclude con il televisore LG OLED55C15LA 2021 proposto a 1.399 Euro anziché 2.028,99 Euro, caratterizzato da un pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 120Hz e tempo di risposta di 1 ms, sistema operativo proprietario WebOS 6.0, supporto a tecnologie video come HLG, HDR10, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync per il gaming, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Atmos. Non manca, ovviamente, la compatibilità con lo standard DVB-T2 per il digitale terrestre. Attenzione anche alle cuffie LG TONE Free FP5B in regalo con l’acquisto di questo televisore, motivo in più per non perdersi tale promozione.

Ieri, invece, abbiamo segnalato il Red Weekend attivo da Mediaworld.