Unieuro, doppia offerta fa crollare il prezzo di un TV DVB-T2 TCL

Ci sono diversi sconti legati a televisori da Unieuro in questo inizio 2022. Non c'è tuttavia solamente l'iniziativa "Speciale TV", dato che non mancano anche promozioni extra. Tra queste, si fa notare una doppia offerta su un televisore di TCL.

Approfondendo ulteriormente la questione, il modello TCL D43 Series 32D4300 viene ora venduto a un prezzo di 179 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Quanto costava in precedenza il prodotto? 249 euro, quindi già "di base" c'è uno sconto di 70 euro. Tuttavia, non manca anche un risparmio extra, in quanto basta aggiungere il televisore al carrello per ottenere un ulteriore sconto del 5%. Così facendo, il prezzo finale diventa 170,05 euro, per un possibile risparmio totale di 78,95 euro.

Considerando il fatto che si fa riferimento a un modello già low cost di suo, possiamo dire che il prezzo del prodotto è crollato. Tenete in ogni caso bene a mente il fatto che si tratta di un televisore di fascia bassa, che presenta un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Inoltre, si tratta di un TV "classico", ergo senza funzionalità smart. Nonostante questo, l'ovvia presenza del supporto al DVB-T2 e DVB-S2 rende il modello potenzialmente adatto a chi non ha troppe esigenze.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. Insomma, capite bene che la doppia promozione di Unieuro potrebbe rappresentare una buona occasione per un certo tipo di utente.