Unieuro, che doppia offerta su LG OLED evo Gallery Edition: una novità 2022!

Non ci sono solamente sconti su computer portatili Acer da Unieuro. Infatti, la ben nota catena ha avviato anche una doppia offerta su un TV LG OLED evo Gallery Edition.

Più precisamente, LG OLED evo Gallery Edition Serie G2 OLED55G26LA viene adesso venduto a un costo di 2.223 euro sul portale ufficiale di Unieuro. In precedenza il prezzo del televisore, stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, era pari a 2.499 euro. Questo significa che già "di base" c'è un possibile risparmio dell'11%, ovvero lo sconto è di 276 euro. Non male per un modello di recente uscita, ma non è finita qui.

Infatti, c'è anche uno sconto extra del 5% direttamente in carrello, che porta il prezzo finale a 2.111,85 euro. In parole povere, la doppia promozione avviata da Unieuro consente di ottenere uno sconto totale di 387,15 euro. Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per chi sta cercando un televisore di una certa fascia.

A tal proposito, le caratteristiche tecniche LG OLED evo Gallery Edition Serie G2 OLED55G26LA comprendono un pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), 4 porte HDMI e il classico sistema operativo webOS. Non manca inoltre l'ovvio supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che il televisore viene attualmente venduto a 2.498 euro da MediaWorld. I rivenditori di Amazon Italia, invece, propongono il modello a 1.883,98 euro.