Unieuro, doppia offerta sul monitor da gaming LG UltraWide Quad HD

Non c'è solamente il MacBook Air M1 in sconto da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato parecchie altre iniziative promozionali. Tra queste, si fa notare un doppio sconto su un monitor da gaming LG UltraWide Quad HD.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla ben nota catena, il modello LG 34WP65C viene adesso venduto, di base, a un prezzo pari a 399 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web si apprende che precedentemente il costo del prodotto ammontava a 499,90 euro, dunque di mezzo c'è già un primo risparmio del 20%, per uno sconto, a conti fatti, di 100,90 euro.

È però aggiungendo il prodotto al carrello che si ottiene un ulteriore sconto del 5%, che fa scendere ancora di più il prezzo del monitor. A tal proposito, in carrello il costo finale del prodotto diventa 379,05 euro. In parole povere, unendo le due iniziative promozionali, si può ben comprendere che in totale, partendo dai succitati 499,90 euro, c'è uno sconto di 120,85 euro.

Insomma, un monitor di LG con pannello 21:9, diagonale di 34 pollici e risoluzione Quad HD (3440 x 1440 pixel), nonché con refresh rate di 160Hz e supporto AMD FreeSync Premium, viene adesso venduto a un prezzo che potrebbe potenzialmente risultare interessante per un certo tipo di utente.