Unieuro: doppia offerta porta TV Samsung QLED 2022 a metà prezzo

Al di fuori degli Unieuro Winter Days validi fino al 29 gennaio 2023, presso la stessa catena di negozi italiana risultano attive molte promozioni su altri device, anche doppie. È il caso, ad esempio, dello smart TV Samsung QLED 4K del 2022 a metà prezzo grazie a uno sconto duplice accessibile esclusivamente online.

Prima di tutto è doverosa una rapida analisi delle specifiche tecniche di questo televisore: si tratta, per essere precisi, del modello Samsung QE50Q80B appartenente alla gamma QLED 4K dell’anno scorso. Questo smart TV ha un pannello QLED Ultra HD 4K da 50 pollici con supporto lato video alle tecnologie HLG e HDR10+, refresh rate nativo di 100Hz, supporto ad AMD FreeSync Premium Pro per il gaming, comparto audio con Dolby Atmos e sistema operativo Tizen con app come DAZN, Netflix, Amazon Prime Video e RaiPlay già installate. Naturalmente, il decoder DVB-T2 è già installato.

Ebbene, Unieuro rilancia questo modello a 612 euro al posto dei 1.199 euro di listino, ma attenzione all’extra sconto del 5% applicato al momento dell’inserimento nel carrello: con esso si scende a 581,40 euro, cifra alla quale è davvero difficile resistere alla tentazione dell’acquisto. Il pagamento può essere completato anche in tre rate senza interessi con PayPal e Klarna, mentre la consegna a domicilio viene garantita in una o due settimane. In alternativa, il ritiro in negozio è effettuabile in qualsiasi momento.

Ricordiamo in chiusura che da Unieuro ha corso la TV OLED Week, altra iniziativa con tagli a partire dal 20% su TV OLED.