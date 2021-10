Unieuro, doppia promo su TV LG OLED 2021: sconto del 36% e risparmio extra

Dopo aver approfondito l'offerta di Unieuro su un notebook con GPU RTX 3050, torniamo a dare un'occhiata alle proposte in ambito tech effettuate dalla nota catena. Infatti, quest'ultima ha messo in sconto un TV OLED di LG.

Scendendo maggiormente nel dettaglio della promozione, il televisore LG OLED48A16LA viene venduto a un prezzo pari a 959 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il costo del modello ammontava a 1499 euro. Effettuando un veloce calcolo, si può comprendere facilmente che lo sconto "di base" è del 36%, ovvero di 540 euro. Già così si tratterebbe di una proposta interessante, visto anche che si fa riferimento a un televisore di recente uscita, ma la nota catena ha deciso di "andare oltre".

Infatti, il prodotto rientra nell'iniziativa di Unieuro legata al 5% di sconto extra. In parole povere, basta semplicemente fare clic sul pulsante "AGGIUNGI AL CARRELLO" per far scendere il prezzo finale a 911,05 euro. In questo modo, si arriva a uno sconto totale di 587,95 euro. Niente male per un televisore approdato sul mercato nel corso del 2021.

In ogni caso, la scheda tecnica di LG OLED48A16LA include un pannello OLED da 48 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel). Immancabile il sistema operativo webOS, che come di consueto garantisce l'accesso a tutte le classiche funzionalità smart. Non può inoltre mancare ovviamente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. Il numero di porte HDMI disponibili? Tre.

Per il resto, approfondendo le proposte degli altri principali store online relativamente al prodotto, abbiamo notato che questo modello viene venduto a 1199 euro da MediaWorld. Inoltre, il televisore viene proposto a 959,99 euro su Amazon Italia. In parole povere, l'iniziativa promozionale di Unieuro potrebbe fare gola a non poche persone.