Unieuro, doppia promo su un TV Philips 4K: 25% di sconto e risparmio extra

Non ci sono solamente le offerte del Gran Finale di Halloween da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato anche una doppia promozione su un televisore di Philips.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio di quanto proposto dalla nota catena, il modello Philips 43PUS9235/12 viene venduto a un prezzo pari a 899 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo sarebbe di 1.199 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto di 300 euro, ovvero del 25%. Tuttavia, quest'ultimo rappresenta solamente il possibile risparmio "di base", in quanto il prodotto rientra anche nell'iniziativa di Unieuro del 5% di sconto in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 854,05 euro, per uno sconto totale di 344,95 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente. Per intenderci, il televisore coinvolto presenta un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è Android e non mancano 4 porte HDMI, nonché il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Si tratta poi di un modello potenzialmente interessante anche sotto altri punti di vista, dall'audio Bowers & Wilkins alla tecnologia Philips Ambilight.

Per il resto, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online relativamente al prodotto, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia vendono il televisore a 869 euro. Euronics propone invece il prodotto a 899 euro, mentre non siamo riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di MediaWorld.