Unieuro, doppia promozione sul tablet low cost Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Non sono attivi solamente i Dyson Days da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato, ad esempio, anche una doppia promozione sul tablet low cost Samsung Galaxy Tab A7 Lite.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello coinvolto viene adesso venduto a 119 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo del prodotto sarebbe di 169,99 euro. Questo significa che già "di base" c'è un possibile risparmio del 29%, ovvero si possono risparmiare 50,99 euro.

Tuttavia, c'è una seconda promozione attiva relativamente al tablet. Infatti, basta aggiungere quest'ultimo al carrello per ottenere un ulteriore 5% di sconto. Per farla breve, il prezzo finale diventa 113,05 euro, per un risparmio totale di 56,94 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione niente male per chi sta cercando un tablet Android economico per tutta la famiglia. Tuttavia, chiaramente non aspettatevi prestazioni al top: si tratta semplicemente di un dispositivo Wi-Fi con 3GB di RAM, 32GB di memoria interna e batteria da 5100 mAh, adatto a un uso di base.

Effettuate le dovute precisazioni, dovete sapere che MediaWorld venderebbe il tablet a 125 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. Ci ha pensato tuttavia Amazon Italia a "rispondere" a Unieuro, dato che in questo caso il prodotto viene ora proposto proprio a 119 euro con ulteriore risparmio di 5,95 euro al check-out (quindi il costo finale diventa 113,05 euro).