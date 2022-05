Unieuro: doppio risparmio su powerbank 20000, 59% in meno e sconto extra

Dopo aver dato un'occhiata all'iniziativa cashback di Unieuro, torniamo ad approfondire su queste pagine le iniziative promozionali legate alla popolare catena. A tal proposito, è stata lanciata una doppia offerta su un powerbank.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Cellularline E-Tonic viene ora venduto a un prezzo di 16 euro mediante il portale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 39,90 euro. Basta un rapido calcolo per comprendere che è possibile risparmiare in questo modo 23,90 euro, ovvero c'è uno sconto di base del 59%.

Va inoltre notata l'indicazione presente al fianco dell'annuncio relativo al prodotto sul portale di Unieuro, che descrive la possibilità di ottenere uno sconto extra del 5% semplicemente aggiungendo il prodotto al carrello. In parole povere, effettuando quest'operazione è possibile far scendere il prezzo finale del prodotto a 15,20 euro, per uno sconto totale di 24,70 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per coloro che stanno cercando un powerbank portatile da 20.000 mAh. In questo caso il prodotto è in colorazione bianca ed è interessante notare che dispone sia di una porta microUSB standard che di una USB Type-C, nonché ovviamente della solita USB Type-A. Tra l'altro, abbiamo notato che il prodotto viene venduto a 28,99 euro su Amazon tramite rivenditori.