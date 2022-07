Unieuro, doppio risparmio su TV Samsung Neo QLED 2022 da 75 pollici

Non c'è solamente l'iniziativa degli sconti Solo Online da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato diverse altre iniziative promozionali. Tra queste, spicca un doppio sconto su un televisore Neo QLED di Samsung uscito nel 2022.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung TV Neo QLED QE75QN85B viene adesso proposto a un prezzo pari a 2.713 euro sul sito Web di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo ammonterebbe a 3.399 euro, dunque già di base c'è un possibile risparmio del 20%, ovvero lo sconto è pari a 683 euro.

Tuttavia, le promozioni non sono finite qui, in quanto c'è anche uno sconto extra del 5% direttamente in carrello. Basta dunque fare clic sul pulsante "Aggiungi al carrello" per far scendere il prezzo finale a 2.607,35 euro (30 euro di spese di spedizione per prodotti di grandi dimensioni già incluse). Essenzialmente, quindi, c'è un risparmio totale di 791,65 euro.

Tra l'altro, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello su Amazon Italia, mentre il prezzo del televisore è pari a 3.399 euro da MediaWorld. Insomma, capite bene che l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe effettivamente fare gola a più di qualcuno. Ricordiamo in ogni caso che il televisore dispone di un pannello da 75 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel).