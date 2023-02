Unieuro, doppio sconto: meno di 20 euro per gli auricolari Redmi Buds Essential

Dopo aver trattato l'offerta Unieuro su Redmi 10 5G, è tornato il momento di dare un'occhiata a quanto proposto dalla popolare catena in ambito di iniziative promozionali Tech. Tra l'altro, si fa riferimento a un prodotto dello stesso brand, in quanto a finire in sconto sono gli auricolari Redmi Buds Essential.

A tal proposito, questi ultimi sono ora scesi a un costo di 19,99 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quel che si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il prezzo del prodotto arrivava a 29,99 euro. Si fa quindi riferimento a una promozione di base del 33%, che a conti fatti permette di risparmiare 10 euro.

C'è però uno sconto extra del 5% direttamente in carrello. Basta insomma fare clic sul tasto "Aggiungi al carrello" per veder scendere il prezzo finale degli auricolari a 18,99 euro. Certo, non si fa riferimento esattamente al più ampio dei risparmi extra, ma potrebbe trattarsi, in virtù della doppia promo, di un'occasione interessante per coloro che sono alla ricerca di auricolari low cost.

Per il resto, se siete interessati ad approfondire il prodotto coinvolto, potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Xiaomi, in cui risultano chiaramente presenti tutti i dettagli del caso in merito alle caratteristiche degli auricolari.