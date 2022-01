Unieuro, doppio sconto su Amazon Fire TV Stick: offerte imperdibili!

Non c'è solo il nuovo volantino Trony in questo weekend. Anche Unieuro infatti propone due sconti imperdibili, su Amazon Fire TV Stick che possono godere di una doppia offerta. Ai prezzi ridotti, infatti, si aggiunge un extra sconto del 5% inserendoli direttamente nel carrello.

Nella fattispecie, Amazon Fire TV Stick è scontata già a 24,99 Euro, il 37% in meno rispetto ai 39,99 Euro di listino, ma se la si aggiunge al carrello il pezzo cala ulteriormente a 23,74 Euro.

Lo stesso vale anche per Amazon Fire TV Stick 4K, che viene proposto a 34,99 Euro da Unieuro, di per se un prezzo già conveniente se si prende in considerazione che di listino costa 59,99 Euro. Tuttavia, con lo sconto extra nel carrello il pezzo scende a 33,24 Euro.

Insomma, si tratta di una doppia occasione molto ghiotta per portare a casa il dongle del colosso di Seattle, che trasforma una tv tradizionale in una smart tv classica, in cui è possibile installare anche le applicazioni dei principali servizi di streaming come DAZN, Netflix, Disney+ e simli.

Per le condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti, ma l'arrivo a casa non è completamente a costo zero. Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni.