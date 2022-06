Unieuro, doppio sconto sulle cuffie Sony vendute a meno di 10 euro

In questo fine giugno 2022 c'è grande attenzione per il lancio del nuovo brand Sony INZONE, che strizza l'occhio ai gamer (anche in termini di cuffie). Tuttavia, là fuori c'è un pubblico ben più vasto a cui mirare: l'azienda nipponica lo sa bene e infatti sul mercato propone un'ampia scelta, tra cui rientrano cuffie vendute a meno di 10 euro.

Il paragone col brand INZONE è chiaramente improponibile, ma ci siamo capiti: chi cerca le classiche cuffie a padiglione con cavo e non ha esigenze particolari da questo punto di vista potrebbe voler dare un'occhiata all'iniziativa lanciata da Unieuro sul modello Sony MDR-ZX110. Queste cuffie sono infatti ora al centro di uno sconto di base del 33% e vengono proposte a un prezzo pari a 9,99 euro.

Tuttavia, il costo finale è ancora più basso, in quanto c'è anche uno sconto extra del 5% direttamente in carrello. Certo, alla fine cambia poco: il prezzo finale è pari a 9,49 euro, ma risulta interessante notare come Sony disponga di una vasta possibilità di scelta all'interno del suo portfolio, spaziando dal classico utente che vuole spendere il meno possibile a chi invece cerca un'esperienza di qualità a livello gaming mediante il brand INZONE.

A tal proposito, se tenete alla qualità audio, potreste voler dare un'occhiata all'annuncio delle cuffie Sony INZONE, dal modello H3 al modello H9. Tornando invece alle cuffie low cost Sony MDR-ZX110 e approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che questo modello viene proposto a 9,99 euro su Amazon (con ulteriore risparmio di 0,50 euro al check-out).