Unieuro, doppio sconto su Google TV Sony 2022: oltre 280 euro in meno

Non sono disponibili unicamente sconti su laptop MSI da Unieuro. Infatti, quest'ultima catena ha avviato anche parecchie altre offerte, relative alle più disparate tipologie di prodotti. Tra le iniziative promozionali, troviamo un doppio sconto su un Google TV di Sony.

Infatti, il modello Sony KD-65X89K, che dispone di un pannello con diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K, viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.399 euro sul portale di Unieuro. A quanto ammontava in precedenza il costo? Dal sito Web della catena si apprende che il televisore veniva venduto a 1.649 euro. Già di base c'è dunque uno sconto di 250 euro, ovvero del 15%.

È però aggiungendo il prodotto al carrello che è possibile usufruire di un ulteriore risparmio extra del 5%, facendo scendere il prezzo finale del modello a 1.359,05 euro (30 euro di spese aggiuntive di spedizione per prodotti di grandi dimensioni già inclusi). In totale c'è dunque uno sconto di 289,95 euro. Insomma, il costo del televisore non è sceso di poco, considerando anche il fatto che si fa riferimento a un modello legato all'anno 2022.

Effettuando un salto sui portali degli altri principali negozi online, abbiamo notato che questo specifico modello di televisore non fa capolino sul sito Web di MediaWorld. Inoltre, non siamo riusciti a scovare il prodotto neanche su Amazon Italia. Insomma, può valere la pena dare un'occhiata all'offerta di Unieuro anche in termini di disponibilità.