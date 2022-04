Unieuro, doppio sconto su una GPU RTX serie 30: prezzo sotto i 400 euro

Dopo avervi messo a conoscenza di alcuni sconti di Unieuro relativi a GPU RTX serie 30, torniamo ad approfondire quanto proposto in ambito di schede video da parte della popolare catena. Infatti, quest'ultima ha fatto scendere ulteriormente il prezzo di una GPU di questo tipo.

Più precisamente, la scheda video ASUS Phoenix PH-RTX3050-8G NVIDIA GeForce RTX 3050 con 8GB di memoria GDDR6 è al centro, di base, di uno sconto del 3%, che fa scendere il prezzo del prodotto da 429,90 euro a 416 euro. Tuttavia, non manca un ulteriore risparmio del 5% direttamente in carrello: in parole povere, il prezzo finale diventa 395,20 euro, per uno sconto totale di 34,70 euro. Potrebbe non sembrare molto, ma capite bene che si scende sotto la "barriera psicologica" dei 400 euro e che, in un periodo non propriamente roseo per le schede video, non è per nulla semplice trovare iniziative promozionali di questo tipo.

Insomma, Unieuro ha lanciato un doppio sconto su una GPU RTX serie 30 e al momento in cui scriviamo il prodotto risulta effettivamente disponibile (anche se chiaramente le unità potrebbero essere limitate). Potrebbe quindi trattarsi di un'occasione interessante per chi non vuole più aspettare. In ogni caso, sembra proprio che qualcosa stia iniziando a muoversi, perlomeno per quel che riguarda la disponibilità di determinate schede video, visto che di recente abbiamo visto anche sconti di Amazon su svariate schede video RTX serie 30.

Se siete interessati, potreste dunque voler tenere d'occhio quanto accade sul mercato, dato che si iniziano a intravedere alcune offerte che potrebbero non risultare poi così male (al netto ovviamente del periodo).