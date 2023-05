Unieuro: doppio sconto importante sul nuovo Smart TV LG 2023 4K da 55'

Non ci sono solamente offerte volantino da Unieuro, in quanto quest'ultima catena ha lanciato anche molteplici altre iniziative promozionali in ambito Tech. Tra queste, si fa notare un doppio sconto importante su un nuovo Smart TV LG legato al 2023.

Più precisamente, il modello LG 55UR78006LK viene ora venduto a un costo pari a 529 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, generalmente il prezzo del prodotto ammonterebbe a 699,90 euro. Ciò a cui si fa riferimento di base è insomma un possibile risparmio del 24%. In parole povere, si possono risparmiare in questo modo, a conti fatti, 170,90 euro.

Non è però finita qui. Infatti, di mezzo c'è anche uno sconto extra del 5%, che porta il prezzo finale in carrello a 502,55 euro. In totale, dunque, risulta possibile risparmiare 197,35 euro. Capite bene insomma che potrebbe trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, considerando anche il fatto che ciò a cui si fa riferimento è un televisore di recente approdo sul mercato, dato che si tratta di un modello uscito nel 2023.

A proposito della scheda tecnica di LG 55UR78006LK, quest'ultima comprende un pannello con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), così come non mancano tutte le funzionalità smart del caso legate al sistema operativo webOS. Le porte HDMI sono invece 3. In ogni caso, se cercate maggiori dettagli sulle specifiche del prodotto, potreste voler dare un'occhiata anche direttamente al portale ufficiale di LG.