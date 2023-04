Unieuro: un doppio sconto rende interessante il prezzo del TV Xiaomi 4K

Non ci sono solamente le iniziative relative alle Offerte Solo Online da Unieuro in questo fine aprile 2023. Infatti, la ben nota catena ha avviato un buon numero di promozioni, tra cui rientra anche un doppio sconto su un TV Xiaomi 4K.

Più precisamente, il modello Xiaomi TV 43A2 viene adesso proposto a un prezzo pari a 329 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Considerando che da quest'ultimo sito Web si apprende che precedentemente il costo del televisore ammontava a 449,90 euro, di base c'è un possibile risparmio del 26%.

Si fa insomma riferimento a uno sconto di 120,90 euro. Questo di base, dato che in realtà c'è anche una seconda iniziativa promozionale attiva relativamente al prodotto. A tal proposito, ciò a cui si fa riferimento è uno sconto extra del 5% direttamente in carrello. Basta insomma premere sul pulsante "Aggiungi al carrello" per vedere il prezzo del televisore diventare ancora più interessante, visto che in questo modo il costo finale diventa di 312,55 euro.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Xiaomi TV 43A2, quest'ultima comprende un pannello con diagonale di 43 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). C'è poi il sistema operativo Android, dunque non mancano tutte le funzionalità smart del caso. Al netto di questo, se vi interessa approfondire il prodotto, potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Xiaomi, dato che in quest'ultimo ci sono ulteriori dettagli.