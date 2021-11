Unieuro: doppio sconto su Samsung Galaxy Buds 2 grazie a coupon, scende sotto metà prezzo!

Oltre alle nuove offerte a tempo Unieuro, la medesima catena di distribuzione ha a disposizione dei consumatori interessati una doppia promozione su Samsung Galaxy Buds 2, auricolari TWS top di gamma usciti lo scorso agosto e già in vendita a meno di metà prezzo grazie a un coupon sconto eccezionale!

Non si sa se si tratti di un codice sconto dimenticato nel database da Unieuro o meno. Per ora, però, risulta ancora perfettamente funzionante su qualsiasi Galaxy Buds 2 si inserisca nel carrello. Ebbene sì, perché sul negozio online Unieuro potrete trovare il modello in colorazione bianca a 119 Euro anziché 149,99 Euro, oppure il modello oliva a 109 Euro, o infine il modello nero a 103 Euro. Queste cifre non contano il coupon sconto in questione.

Inserendo nel carrello il codice “ESPERIENZAGALAXY50” potrete quindi accedere a un ulteriore taglio di prezzo pari a 50 Euro, che porta quindi le Samsung Galaxy Buds 2 nere ad appena 53 Euro. Ricordando che il prezzo di listino è pari a 150 Euro, si tratta di quasi un terzo del costo originale. Capirete perfettamente, dunque, perché si tratta di un’offerta imperdibile. Se siete interessati potrete recarvi tramite i link soprastanti nelle rispettive pagine del prodotto, optando per la colorazione da voi preferita. Non si esclude che Unieuro possa rimuovere questo coupon nel corso delle prossime ore.

Nel frattempo ricordiamo che da Unieuro c’è il Black Friday Apple 2021 fino al 18 novembre, con sconti su iPhone e Apple Watch.