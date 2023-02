Unieuro, già in doppio sconto il televisore Xiaomi Q2 da 55 pollici

Andando oltre agli sconti Unieuro su prodotti Dyson, è giunto il momento di soffermarci ulteriormente sulle offerte lanciate dalla popolare catena. In questo contesto, infatti, spicca un doppio risparmio su un televisore Xiaomi.

Più precisamente, il modello Xiaomi Q2 viene venduto a un costo pari a 499 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo si apprende che precedentemente il prezzo del televisore era di 699,90 euro, dunque di base c'è di mezzo uno sconto del 28%. A conti fatti, si fa dunque riferimento a un possibile risparmio di 200,90 euro.

Non manca poi un risparmio extra del 5% direttamente in carrello, che porta il prezzo finale a 474,05 euro. Un rapido calcolo porta dunque a comprendere che la doppia iniziativa promozionale lanciata da Unieuro ha fatto scendere il costo del televisore di 225,85 euro. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione, considerando anche il fatto che il modello Xiaomi Q2 è stato annunciato a ottobre 2022.

In questo caso, si fa riferimento al taglio da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Le funzionalità smart sono invece sorrette da Google TV, mentre per maggiori dettagli sul televisore finito in sconto da Unieuro potreste voler fare riferimento al sito Web ufficiale di Xiaomi. Da notare, tra l'altro, che il televisore è finito in sconto anche su quest'ultimo portale, dove il costo è ora pari a 449,99 euro.