Unieuro: doppio sconto su un TV LG QNED da 75 pollici 8K

Nuova giornata, e nuovi sconti su Unieuro. In questo ultimo giorno di Maggio 2022, segnaliamo un doppio sconto su un televisore LG QNED da 75 pollici, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma di mercato.

Nella fattispecie, l'LG QNED 75QNED966PA da 75 pollici può essere acquistato a 1994,05 Euro, in calo importante rispetto ai 4999 Euro di listino. Se si apre la scheda prodotto si vedrà come prezzo 2099 Euro, ma inserendolo nel carrello si avrà diritto al 5% di sconto extra.

Il TV in questione dispone di un pannello 8K da 75 pollici basato su una tecnologia che unisce la retroilluminazione mini LED alla tecnologia NanoCell Quantum Dot. In questo modo gli utenti avranno la possibilità vi edere colori ed immagini più vive. Sotto la scocca troviamo il processore intelligente a9 di quarta generazione che sfrutta gli algoritmi di deep-learning dell'intelligenza artificiale per riconoscere le scene ed ottimizzare conseguentemente i contenuti. Fronte software, troviamo webOS 6.0, l'interfaccia grafica proprietaria navigabile attraverso il telecomando che permette di accedere rapidamente a tutti i contenuti delle principali applicazioni si treaming.

Unieuro propone anche il pagamento in tre rate a tasso zero ed interessi zero tramite PayPal. E' possibile anche aggiungere l'assistenza extra della durata di 36 mesi, che entra in vigore dal termine della garanzia di legge.