Unieuro e il doppio sconto sul TV QLED 4K Samsung che quasi dimezza il prezzo

Abbiamo già trattato in questa sede il Fuoritutto di Unieuro. Tuttavia, la nota catena ha all'attivo anche diverse altre iniziative promozionali, tra cui rientra un doppio sconto su un TV QLED 4K di Samsung.

A tal proposito, il costo finale in carrello del modello Samsung Series 8 QE55Q80B scende a 730,55 euro. Ecco come si arriva a questo prezzo: in precedenza il televisore costava 1.399 euro, ma la promozione di base attiva sul portale ufficiale di Unieuro fa già calare il prezzo a 769 euro. Di base, insomma, c'è un possibile risparmio del 45%, che a calcoli fatti corrisponde a uno sconto di 630 euro.

È però aggiungendo il prodotto al carrello che si ottiene uno sconto extra del 5%. Questo porta, dunque, il prezzo finale dai succitati 769 euro ai 730,55 euro finali. Se si parte considerando il costo iniziale, ovvero 1.399 euro, si può facilmente comprendere che, in fin dei conti, il possibile risparmio totale offerto dalla doppia iniziativa promozionale Unieuro è pari a 668,45 euro.

Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di una buona occasione per coloro che sono alla ricerca di un TV QLED 4K che non superi la soglia dei 1.000 euro. Ricordiamo che in questo caso si fa riferimento a un modello che dispone di un pannello con diagonale di 55 pollici.