Unieuro, doppio sconto su TV Sony BRAVIA 4K 2022 fa crollare il prezzo

Dopo aver trattato il lancio delle nuove Offerte Solo Online di Unieuro, torniamo ad approfondire quanto proposto dalla popolare catena. Infatti, quest'ultima ha lanciato un doppio sconto non male su un televisore Sony BRAVIA.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il modello Sony BRAVIA KD-43X72K, legato al 2022, viene ora venduto al prezzo di 573 euro sul sito Web di Unieuro. Da quest'ultimo apprendiamo che generalmente il costo del televisore sarebbe pari a 799,90 euro. In parole povere, lo sconto di base è del 28%, quindi già così si possono risparmiare 226,90 euro.

Tuttavia, il prezzo crolla ulteriormente per via del 5% di sconto extra direttamente in carrello. Per farla breve, vi basta fare clic sul tasto "Aggiungi al carrello" per far scendere il costo finale a 544,35 euro. Questo significa che un rapido calcolo può far comprendere che lo sconto totale proposto da Unieuro è di 255,55 euro. Non male per un modello di recente uscita.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Sony BRAVIA KD-43X72K, quest'ultima include un pannello con diagonale di 43 pollici e risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è Android, quindi potete ben comprendere che sono disponibili tutte le funzionalità smart del caso. Non mancano poi 4 porte HDMI, così come risulta ovviamente presente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Approfondendo le proposte degli altri principali store online relativamente al televisore, abbiamo notato che MediaWorld vende il prodotto a 578 euro. Su Amazon Italia, invece, il prezzo è di 694,91 euro. Insomma, capite bene che la promozione avviata da Unieuro potrebbe fare gola a non poche persone.