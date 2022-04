Unieuro, doppio sconto su Xiaomi Mi Desktop Monitor: Amazon rilancia

Dopo aver dato un'occhiata agli sconti di Unieuro su alcuni smartphone Xiaomi, torniamo ad approfondire le iniziative promozionali legate al ben noto brand. Infatti, la succitata catena ha lanciato un doppio sconto su Xiaomi Mi Desktop Monitor.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prodotto viene ora proposto a un costo di 206 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, in precedenza il prezzo a cui veniva venduto il prodotto era di 229,90 euro. Questo significa che già "di base" c'è un possibile risparmio del 10%, ovvero lo sconto è pari a 23,90 euro. Tuttavia, non è finita qui.

Infatti, Unieuro sta applicando al monitor anche uno sconto extra del 5% direttamente in carrello. In parole povere, facendo clic sul pulsante "Aggiungi al carrello", il prezzo finale del modello scende a 195,70 euro. Basta dunque un rapido calcolo per comprendere che, in totale, è possibile risparmiare 34,20 euro. Considerando il fatto che la doppia iniziativa promozionale viene applicata su un prodotto che non costa troppo già "di base", capite che per qualcuno potrebbe trattarsi dell'occasione giusta.

Tuttavia, se siete interessati al prodotto, fareste bene ad approfondire anche quanto proposto dagli altri principali store online. Infatti, i rivenditori di Amazon hanno rilanciato, proponendo il monitor, che dispone di un pannello con diagonale di 27 pollici e risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), a un prezzo pari a 182,90 euro. Attenzione inoltre anche al portale ufficiale di Xiaomi, dato che il costo in questo caso è sceso a 179,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo modello sul sito Web ufficiale di MediaWorld, ma in linea generale sembra trattarsi di un buon momento per portarsi a casa il prodotto.