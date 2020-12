Unieuro: due smartphone 5G sotto i 250 euro, Amazon ha i prezzi minori

I dispositivi 5G sono ormai sdoganati anche nel nostro Paese. Infatti, dopo un periodo in cui bisognava spendere cifre di fascia alta per portarsi a casa uno smartphone di questo tipo, il 2020 ha effettivamente portato con sé dei prodotti dal costo non troppo elevato che supportano il nuovo standard connettività.

Abbiamo già trattato qualche settimana fa la questione del prezzo sotto i 250 euro di vari smartphone 5G. Il riferimento era tuttavia ad Amazon Italia, mentre le principali catene di elettronica non si erano ancora mosse in tal senso. Ora, invece, Unieuro ha deciso di scontare Huawei P40 Lite 5G a 249,90 euro tramite il suo sito ufficiale. Stando al portale della nota catena, solitamente il costo del dispositivo sarebbe di 399,98 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio del 37%, ovvero di 150,08 euro. Le colorazioni scontate da Unieuro sono quelle Nero, Argento e Verde. Vi ricordiamo che il prodotto monta 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Si tratta di uno smartphone HMS (Huawei Mobile Services), quindi sono assenti i servizi Google.

Per il resto, analizzando le altre offerte relative al prodotto presenti online, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono il dispositivo a 226,59 euro. Insomma, potrebbe interessarvi anche fare un salto sulla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos. Non siamo invece riusciti a trovare lo smartphone sul sito Web ufficiale di MediaWorld.

Tra l'altro, rimanendo in campo di smartphone 5G, abbiamo notato che anche Motorola Moto G 5G Plus, "brandizzato" TIM, è sceso a 249 euro da Unieuro. Amazon Italia, invece, vende il prodotto a 228,36 euro, mentre non siamo riusciti a trovare il dispositivo sul portale ufficiale di MediaWorld. Insomma, l'e-commerce di Jeff Bezos e soci ha i prezzi minori. Ricordiamo che nel caso di Motorola Moto G 5G Plus sono presenti i servizi Google.

In ogni caso, se volete approfondire i modelli coinvolti, potete farlo mediante la nostra recensione di Huawei P40 Lite 5G, nonché attraverso l'analisi di Motorola Moto G 5G Plus.