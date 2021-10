Unieuro, al via i Dyson Days con aspirapolveri, phon, purificatori e robot

Unieuro dà oggi il via ai Dyson Technology Days, che si terranno fino al prossimo 4 Ottobre e permettono di acquistare il meglio del listino del marchio inglese, direttamente online sul sito web della catena di distribuzione.

L'aspirapolvere senza fili Dyson V1 Torque Drive Extra è disponibile a 499 Euro, me la lista comprende anche il Dyson Omni-Glide a 399 Euro, il Dyson V8 Absolute a 369 Euro ed il Dyson Outsize a 699 Euro.

Spazio anche per il robot aspirapolvere Dyson 360 Heurist, che è disponibile al prezzo di 699 Euro, mentre per quanto riguarda i prodotti legati alla cura dei capelli troviamo il Dyson Supersonic 1600 W a 349 Euro ed il Dyson Airwrap a 449 Euro.

Fronte purificazione della casa, invece, il Dyson Pure Cool Me, ovvero il purificatore da 59 dB con potenza di 40W, è disponibile a 199,99 Euro, mentre il Dyson Purifier Cool da 61,5 dB sempre da 40W passa a 499,90 Euro.

La lista completa dei prodotti che rientrano nei Dyson Days è disponibile a questo indirizzo. In fase di acquisto è anche possible aggiungere l'assistenza aggiuntiva da 12 mesi con prezzo variabile a seconda del prodotto, ma cliccando sul tasto nero presente in basso a destra si può ottenere anche aiuto da un esperto Dyson che è pronto a guidarvi nell'acquisto.