Unieuro dà il via ai Dyson Technology Days: sconti e promozioni fino al 25 Maggio

Come ampiamente preannunciato, partono oggi i Dyson Technology Days sul sito web di Unieuro, dove saranno attivi fino al 25 maggio 2022 proponendo un’ampia gamma di sconti e promozioni.

Il Dyson V10 Absolute con il dock di ricarica a muro è disponibile a 499 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate da 166,33 Euro a tasso zero ed interessi zero. E’ disponibile anche l’assistenza aggiuntiva della durata di 12 mesi, che entra in gioco a vigore dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, ed ha un prezzo di 49,99 Euro.

L’altro sconto proposto è sul Dyson Pure Cool Me, il purificatore per ambienti che dai 349,90 Euro di listino passa a 199,90 Euro, il 42% in meno, con un risparmio davvero considerevole.

A parte ciò, segnaliamo anche la presenza di altri prodotti, tra cui il Dyson V12 Slim Absolute a 549 Euro, mentre il Dyson V15 Detect Absolute Extra può essere portato a casa ad 849 Euro ed il Dyson V15 Detect Absolute è disponibile a 749 Euro.

In vista del periodo estivo, nei Dyson Technology Days troviamo anche il Dyson Purifier Cool a 699 Euro, mentre il Dyson Pure Cool Link a 299,90 Euro.

La lista completa dei prodotti può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.